Inter-Atalanta, probabili formazioni in Coppa Italia: ecco le ultime novità

Inter-Atalanta è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – nei Quarti di Finale di Coppa Italia. Altra sfida secca dopo quella sofferta ma vinta contro il Parma, in palio le semifinali appena dopo la chiusura ufficiale del calciomercato invernale. Ecco le probabili formazioni di Inter-Atalanta in Coppa Italia

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez ©, 11 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 31 Brazao; 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: F. Dimarco.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 1 Handanovic; 77 Brozovic.

Altri giocatori: 40 Botis; 42 Curatolo, 49 Kamate, 50 A. Stankovic e Dalbert.

Ultime notizie e ballottaggi: Inzaghi ancora non sa se avrà a disposizione Skriniar, che in ogni caso difficilmente sarà titolare a San Siro stasera. In panchina un titolare per reparto: a rifiatare stavolta dovrebbero essere Acerbi, Dimarco, Calhanoglu e Dzeko. Lukaku prova a scalare le gerarchie ma a poche ore dalla partita è ancora Correa il favorito per completare l’attacco.

Inter-Atalanta, probabili formazioni: le ultime novità

ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi ©, 19 Djimsiti, 42 Scalvini; 33 Hateboer, 15 de Roon, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 88 Pasalic; 17 Hojlund, 11 Lookman.

A disposizione: 31 F. Rossi, 57 Sportiello; 5 Okoli, 9 Muriel, 10 Boga, 13 Ederson, 22 Ruggeri, 23 Vorlicky, 28 Demiral, 91 D. Zapata, 93 Soppy.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Diffidato: Ederson.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 6 Palomino, 21 Zortea, 77 Zappacosta e Muratore.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Dubbio in difesa per l’ex Gasperini, che non sa ancora se potrà schierare dal 1′ il talento Scalvini, acciaccato. Al suo posto pronto Demiral, obiettivo di mercato dell’Inter al pari del classe 2003. Tante opzioni in attacco, dove tutte le alternative contendono il posto a Hojlund, attualmente favorito su Boga, Muriel e Zapata.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Atalanta in Coppa Italia verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato. E non perdere la diretta pre-partita con lo Speciale Calciomercato LIVE e a seguire il LIVE MATCH con post-partita in progamma sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito e attiva la campanella per le notifiche!).