Inter-Atalanta, probabili formazioni 37ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Inter-Atalanta è in arrivo, come da calendario. Questo l’impegno nerazzurro in programma oggi ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 37ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la diciottesima del girone di ritorno nonché penultima dell’intero torneo. Inzaghi ha a disposizione l’ultimo vero test probante prima della Finale di Champions League (vedi focus) ma con l’obiettivo fondamentale di blindare il quarto posto ottenendo almeno un pareggio. Ecco le probabili formazioni di Inter-Atalanta in Serie A

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio ©, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 42 Curatolo, 43 Akinsanmiro, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Acerbi, de Vrij, Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez (+ Mkhitaryan).

Squalificato: 5 Gagliardini.

Indisponibili e/o non convocati: 11 J. Correa, 22 Mkhitaryan, 37 Skriniar, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa e Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 49 Kamate.

Ultime notizie e ballottaggi: Possibili rotazioni in difesa per far rifiatare gli stremati Acerbi e Darmian, anche se non bisogna ignorare l’ipotesi terzetto titolare a copertura di Onana. In ogni caso, pronti de Vrij e D’Ambrosio. Sulla fascia sinistra è il turno di Gosens, poche chance per l’ex Bellanova a destra. In attacco ritorna la coppia Lukaku-Lautaro Martinez con Dzeko in panchina.

Inter-Atalanta probabili formazioni in Serie A

ATALANTA (3-4-2-1): 57 Sportiello; 2 Toloi ©, 19 Djimsiti, 42 Scalvini; 77 Zappacosta, 15 de Roon, 13 Ederson, 3 Maehle; 7 Koopmeiners, 88 Pasalic; 17 Hojlund.

A disposizione: 1 Musso, 31 F. Rossi; 5 Okoli, 9 Muriel, 10 Boga, 11 Lookman, 28 Demiral, 40 Colombo, 43 Bernasconi, 48 De Nipoti.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Diffidati: Zappacosta ed Ederson (+ Palomino).

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 6 Palomino, 22 Ruggeri, 23 Vorlicky, 33 Hateboer, 91 D. Zapata, 93 Soppy e Muratore.

Altri giocatori: 47 Bertini; 41 Chiwisa, 44 Mendicino, 45 Muhameti, 46 Palestra.

Ultime notizie e ballottaggi: Scelte praticamente obbligate per l’ex Gasperini che, in emergenza, porterà a Milano qualche primavera per allungare la panchina. L’unico dubbio riguarda l’attacco, dove la candidatura di Lookman prende piede e crea il ballottaggio con tutto il trio offensivo (da non escludere l’ipotesi 3-4-1-2). Boga recupera: andrà in panchina in caso di “provino” positivo.

Non perdere le ultime novità con Inter-News.it

TUTTO LIVE – Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Atalanta in Serie A verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social iscrivendoti gratuitamente alla Membership (registrati subito nella pagina dedicata!) – per restare sempre aggiornato sull’Inter. E non perdere la doppia diretta pre-partita e LIVE con il post-partita dedicato in progamma come sempre sulla Inter-News Web TV sia su YouTube (iscriviti subito al canale e attiva la campanella per le notifiche!) sia su Twitch (seguici anche qui!). Cosa aspetti?