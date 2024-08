Inter-Atalanta, la probabile formazione di Inzaghi: ritorno possibile! – SM

L’Inter sfiderà l’Atalanta nella terza, e più complicata finora, gara della sua stagione di Serie A 2024-2025. Mister Simone Inzaghi dovrebbe confermare la formazione vista contro il Lecce, salvo eventualmente per un caso.

LA SFIDA – Inter-Atalanta sarà l’occasione per vedere i progressi compiuti dai meneghini dal precampionato estivo ad oggi. La sfida, probante dal punto di vista del nome e del rendimento mostrato dagli avversari, spinge Simone Inzaghi a non mescolare le carte rispetto alla formazione da lui messa in campo per la gara contro il Lecce. In quell’occasione, il tecnico preferì puntare su Matteo Darmian al posto di Denzel Dumfries e fu obbligato a sostituire Lautaro Martinez con Mehdi Taremi. Proprio quest’ultimo aspetto sarà il nodo che i nerazzurri si porteranno con sé fino alla partita contro la Dea.

Inter-Atalanta, la probabile formazione:

IDEA CONCRETA – Come riportato da Sport Mediaset, in Inter-Atalanta Inzaghi potrebbe nuovamente puntare su Lautaro Martinez, recuperato dopo l’affaticamento muscolare patito prima del match contro il Lecce. Laddove l’argentino dovesse dimostrare di aver riacquisito uno stato di forma ottimale, allora non ci sarebbero dubbi rispetto alla scelta definitiva del tecnico piacentino. Il Toro scalpita, sperando di non dover nuovamente rinunciare a solcare il terreno di gioco di San Siro. Inzaghi ragiona, auspicandosi di avere un quadro chiaro della situazione.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.