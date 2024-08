Inter-Atalanta, la probabile formazione di Inzaghi: Mkhitaryan verso la conferma

Inter-Atalanta rappresenterà il primo big match della stagione di Serie A per le due compagini nerazzurre. I meneghini si presentano all’incontro con alcuni dubbi di formazione da fugare.

LA GARA – Inter-Atalanta sarà Simone Inzaghi vs Giampiero Gasperini, due tecnici aventi idee molto simili in termini di calcio da proporre. Le due formazioni in tinta nerazzurra interpretano il gioco in maniera propositiva e offensiva, non rinunciando ai propri ideali a prescindere dalla forza dell’avversario affrontato. Questa è la forza delle rispettive compagini, da cui non si può che aspettare uno spettacolo conforme alle loro visioni calcistiche.

Inter-Atalanta, la probabile formazione:

LE SCELTE – Inzaghi deve decidere chi schierare dal primo minuto a centrocampo tra Henrikh Mkhitaryan e Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco rappresenta uno degli acquisti più importanti del calciomercato dei nerazzurri, considerando le aspettative che esso porta con sé. Ma la presenza di un “rivale” come l’armeno complica notevolmente le sue chances di essere presente dal primo minuto nel match di cartello contro la Dea. Nonostante la forma mostrata dall’ex Napoli negli allenamenti, così come la sua voglia di incidere sin da subito in maglia nerazzurra, la sensazione è che il tecnico piacentino possa nuovamente optare per il suo fedelissimo con il numero 77. Così com’è altamente probabile che l’allenatore dei meneghini non voglia rischiare Lautaro Martinez dal primo minuto, preferendogli dunque Mehdi Taremi per ragioni di carattere preventivo.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.