Inter-Atalanta, la probabile formazione di Inzaghi. Fiducia ad Asllani – TS

Questa sera l’Inter affronterà a San Siro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Secondo Tuttosport, questa potrebbe essere la formazione scelta da Simone Inzaghi per l’occasione.

CAMBI – Non mancheranno cambi per questa partita. Domenica c’è il derby contro il Milan, Simone Inzaghi vuole far riposare anche diversi giocatori. L’obiettivo è conquistare assolutamente la qualificazione, l’Inter è detentrice del trofeo e vuole rispettare la Coppa Italia. Per questo motivo secondo Tuttosport tornerà dal primo minuto Nicolò Barella dopo la squalifica scontata con la Cremonese. Verrà data fiducia anche a Kristjan Asllani, che affiancherà a centrocampo Hakan Calhanoglu (o Mkhitaryan). In difesa Stefan de Vrij sembra in vantaggio su Francesco Acerbi, mentre davanti la coppia favorita è Joaquin Correa-Lautaro Martinez. Questa è la probabile formazione dell’Inter: Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Correa.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna