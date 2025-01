Inter-Atalanta, probabile formazione: Inzaghi chiamato ad una scelta

È la vigilia di Inter-Atalanta, semifinale a partita secca valida per l’accesso alla finale di Supercoppa. Fin qui un campionato quasi speculare per entrambe le compagini. Un piccolo dubbio persiste per Inzaghi.

DUBBIO A DESTRA – L’Inter ha dalla sua i numeri contro l’Atalanta. Ben 6 vittorie consecutive contro i bergamaschi. Se andiamo a vedere i risultati utili consecutivi, contro l’Atalanta l’Inter non perde da 13 incontri. Simone Inzaghi (che ha parlato in conferenza stampa con Mkhitaryan), nonostante le statistiche favorevoli, cercherà di mandare in campo l’11 più forte e più in forma. L’unico dubbio che rimane è sulla fascia destra dove c’è un ballottaggio tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries, quest’ultimo favorito. Fino ad ora permane un equilibrio pressocché perfetto in termini di minutaggio dei due giocatori. Per l’olandese 20 partite in totale disputate (1237 minuti giocati). Per il difensore italiano fin qui 19 partite con 1158 minuti in campo all’attivo. L’unica differenza è che Darmian è reduce da un’infortunio per una contusione al ginocchio.

Inter-Atalanta, la probabile formazione di Inzaghi

FORMAZIONE – L’Inter di Simone Inzaghi è reduce da un’importante 3-0 contro il Cagliari che ha fatto chiudere nel migliore dei modi un 2024 fantastico dei nerazzurri. Molto probabilmente la formazione scesa in campo contro i sardi verrà riproposta in Supercoppa. Tra i pali il solito Yann Sommer, a guardia della porta ci saranno i tre difensori che fin qui non hanno fatto rimpiangere le pesanti assenze di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi: Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo, l’unica incognita rimane a destra, ma l’olandese ha alte probabilità di essere schierato tra gli 11 titolari. In attacco la Thu-La confermatissima. Marcus Thuram versione bomber quest’anno (nell’ultimo match contro l’Atalanta ha siglato una doppietta). Lautaro Martinez, invece, ha finalmente ritrovato fiducia con un gol nell’ultimo turno di Serie A. La probabile formazione per Inter-Atalanta:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.