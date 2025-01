Inter-Atalanta, premiato il ‘Player of the Match’! Dubbi? Pochini

Finita 2-0 Inter-Atalanta a Riad, semifinale della Supercoppa italiana. I nerazzurri hanno raggiunto l’ennesima finale. Votato il ‘Player of the Match’ della Lega Serie A.

MIGLIORE IN CAMPO – Inter-Atalanta è terminata 2-0, con i nerazzurri che si sono scatenati nella ripresa rifilando due gol alla squadra di Gian Piero Gasperini nella semifinale di Supercoppa italiana. Ora ci sarà la finale contro una tra Juventus o Milan. In gol due volte Denzel Dumfries. Il migliore in campo per la Lega Serie A è appunto l’olandese. L’esterno ex PSV sempre più fattore in questa squadra, tanto da aver già raggiunto quota cinque gol tra tutte le competizioni. Fantastico il giocatore olandese, che è stato straripante asfaltando la fascia della Dea.