Inter-Atalanta, precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Inter-Atalanta si gioca per la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 20 all’Al-Awwal Park di Riad

LIVE tutte le notizie della partita tra Inter e Atalanta (ore 20.00): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta a Inter-Atalanta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Inter-Atalanta

Al-Awwal Park di Riyadh, giovedì 2 gennaio 2025 ore 20:00

I precedenti di Inter-Atalanta

In Supercoppa Italiana la sfida tra le due squadre nerazzurre è inedita. Sono invece 127 le gare giocate tra Inter e Atalanta in Serie A: l’Inter conduce con 69 successi a 24, completano il quadro 34 pareggi, quella nerazzurra è infatti l’avversaria contro cui la Dea ha perso più partite nella sua storia in Serie A (69). L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 12 sfide contro l’Atalanta in campionato, già striscia record contro questa avversaria in Serie A, e ha vinto tutte le cinque più recenti, compresa la vittoria per 4-0 a San Siro di questo campionato. Nel match giocato lo scorso 30 agosto a decidere la gara sono state l’autorete di Djimsiti, il gol di Barella e la doppietta di Thuram.

Come seguire Inter-Atalanta in diretta TV e LIVE streaming: In TV su Canale 5 (in chiaro), accessibile a tutti. Su Smart TV attraverso l'app Infinity di Mediaset. Su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) attraverso l'app e il sito web di Mediaset Infinity, utilizzabile da tutti accedendo al servizio Mediaset Play.

Inter-Atalanta dove vederla in diretta TV

In TV su Canale 5 (in chiaro), accessibile a tutti. Su Smart TV attraverso l’app Infinity di Mediaset.

Inter-Atalanta, dove vederla in LIVE streaming

Su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) attraverso l’app e il sito web di Mediaset Infinity (mediasetplay.mediaset.it), utilizzabile da tutti accedendo al servizio Mediaset Play.

Inter-Atalanta su Canale 5: i telecronisti

La telecronaca della partita su Canale 5 sarà affidata alla coppia Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Gli indisponibili della partita

L’arbitro della partita

Arbitro Chiffi, assistenti Cecconi e Bahari, IV uomo Zufferli, Var Abisso e Avar Meraviglia.

Conferenze stampa alla Vigilia

Inzaghi: «Trofeo a cui teniamo, siamo i detentori e cercheremo di fare la partita nel migliore dei modi già con l’Atalanta. Loro hanno raggiunto un grande successo, stanno avendo continuità di risultati, non sono più una sorpresa. Fa parte dell’élite del calcio. Sarà un’ottima partita tra due squadre in salute che stanno avendo ottimi risultati sia in campionato che in Champions League. Insomma, sarà una bella partita tra due squadre che hanno degli ottimi principi di gioco». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.

Gasperini: «In questi ultimi tre anni l’Inter è stata la squadra più forte, le ultime due sono state difficoltose, le altre equilibrate. Dobbiamo stare attenti a non subire inizialmente e restare in gara più a lungo. Perché l’Inter in vantaggio diventa difficile da recuperare e superare. Zaniolo titolare? Non ho ancora deciso, vediamo. Ma c’è anche Brescianini, Samardzic, abbiamo vari giocatori nella miglior condizione. Sarà un’occasione importante». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.

Probabili formazioni Inter-Atalanta

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, DE Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Aido, Alexiou, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Berenbruch, Asllani, Frattesi, Zielinski, Arnautovic, Taremi, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

In panchina: Rui Patricio, Rossi; Toloi, Djimsiti, Ruggeri, Palestra, Scalvini, Sulemana, Samardzic, Brescianini, Zaniolo, Vlahovic.

Allenatore: Gian Piero Gasperini