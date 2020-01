Inter-Atalanta, pienone a San Siro: il dato sugli spettatori – GdS

Secondo i dati forniti dalla “Gazzetta dello Sport”, domani sera per Inter-Atalanta sono previste a San Siro circa 70mila persone. Un altro pienone per i nerazzurri, che continuano a sostenere sempre e comunque la propria squadra.

NUMERI DA CAPOGIRO – Ben 70mila tifosi sono attesi sabato sera a San Siro per Inter-Atalanta. Oltre 65mila sono i biglietti già venduti, ma non si ferma la corsa al biglietto. L’entusiasmo che si respira in casa nerazzurra, visti anche i recenti risultati e la lotta punto a punto con la Juventus per lo Scudetto, è tangibile. I tifosi non sono mai mancati nemmeno nei tempi più complicati, figurarsi ora che la squadra è finalmente tornata a far vedere di poter essere competitiva. Domani sera a San Siro ci sarà dunque di nuovo il pienone, un’aria di festa per il big match contro i bergamaschi guidati dall’ex tecnico dei milanesi Gian Piero Gasperini.