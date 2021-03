Inter-Atalanta, per Gasperini tentazione Ilicic dal 1′. Pessina titolare – Sky

Gasperini Atalanta-Inter

Inter-Atalanta è il match che chiuderà la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. A San Siro, gli orobici, cercheranno la vittoria per proseguire la corsa ad un posto Champions. Gasperini con un unico dubbio: Ilicic o Zapata. Le ultime da “Sky Sport”

LA PROBABILE – Inter-Atalanta è in programma questa sera alle 20:45. Gasperini, tecnico dei bergamaschi, cerca punti determinanti per proseguire la corsa Champions. Il tecnico degli orobici, per la sfida di San Siro, dovrebbe varare il collaudato 3-4-1-2 con Sportiello in porta, difesa composta da Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo, accanto a De Roon, recueperato, ci sarà Freuler con Mahele e Gosens sulle corsie esterne. Pessina agirà da trequartista dietro a Muriel, osservato speciale della sfida di San Siro, e uno tra Ilicic e Zapata. Il bomber colombiano è favorito per una maglia da titolare ma, lo sloveno, è stato provato nel corso dell’allenamento di rifinitura e rappresenta un’opzione valida dal 1′. A riportarlo Massimiliano Nebuloni per “Sky Sport”.