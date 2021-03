Inter-Atalanta, per Conte pochi dubbi di formazione: Vidal piÃ¹ di Eriksen

Inter-Atalanta, per Conte pochi dubbi di formazione: Vidal più di Eriksen

Antonio Conte (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images via OneFootball)

Inter-Atalanta, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021, questa sera andrà in scena alle 20:45. Antonio Conte ha pochi dubbi ma effettuerà due cambi risetto la formazione vista in campo contro il Parma.

PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Atalanta, sarà la sfida le due squadre più in forma del momento in Serie A. I nerazzurri allenati da Antonio Conte sono primi in classifica con un filotto di ben sei vittorie consecutive in campionato. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini invece, a quota 49 punti in classifica (occupa al momento il quinto posto), viene da un pareggio e ben quattro vittorie di fila, ultima su tutte il 5 a 1 rifilato al Crotone. Si sfidano i due migliori attacchi del campionato mentre l’Inter, dalla sua, è la seconda miglior difesa del campionato con venticinque gol subiti (al primo posto la Juventus a quota ventuno).

DUE CAMBI – Rispetto l’ultima partita giocata contro il Parma, Antonio Conte farà solo due cambi di formazione senza stravolgere più di tanto. Tutto invariato tra porta e difesa, mentre a centrocampo potrebbe rivedersi Arturo Vidal al posto di Christian Eriksen, che contro il Parma si è visto poco. In attacco invece dopo la doppietta realizzata nell’ultima partita, Alexis Sanchez farà spazio a Lautaro Martinez, rimasto fuori contro i crociati: farà coppia con Romelu Lukaku. Per il resto formazione confermata con Achraf Hakimi a destra e Ivan Perisic sulla fascia sinistra. A centrocampo spazio ai soliti Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Di seguito la probabile dell’Inter