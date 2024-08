Inter-Atalanta, occhio a 4 giocatori: la probabile formazione di Inzaghi – TS

Stasera Inter-Atalanta, match valido per la terza giornata di Serie A. Sfida speciale tra i nerazzurri di Milano e quelli di Bergamo. Inzaghi ieri ha provato 4 giocatori.

PROVE – L’Inter chiude il suo calcio d’agosto con la sfida molto bella e interessante contro l’Atalanta. La Dea arriva a Milano con tre punti e dopo la sconfitta di Torino avrà grande voglia di rivalsa. Dal canto suo, la Beneamata, a quattro punti in cascina, vorrà confermarsi dopo il buon 2-0 contro il Lecce. Inzaghi ieri ha provato qualche giocatore nuovo rispetto alla solita squadra titolare: ossia Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce, Zielinski e Frattesi in mezzo al campo. Dunque, qualche novità, anche se rimane difficile dal primo minuto, non è da escludere. Lautaro Martinez, che prima della partita riceverà il premio Paolo Rossi come capocannoniere dello scorso campionato, scalpita per esserci sin da subito.

La probabile formazione di Inzaghi per Inter-Atalanta

SOLITA – Inzaghi ha quasi in mente la formazione che scenderà in campo questa sera al Meazza. Sarà quasi identica a quella vista contro il Lecce. Come riferisce Tuttosport, l’unico ballottaggio dovrebbe riguardare appunto l’attacco con Taremi e il Toro Lautaro Martinez in lotta per una maglia dal primo minuto al fianco di Marcus Thuram. A centrocampo, scalpitano appunto Frattesi e Zielinski, determinati ad avere una chance sin dall’inizio. Ma Inzaghi dovrebbe puntare sull’ormai consueta filastrocca Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. La probabile formazione dell’Inter secondo Tuttosport:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.