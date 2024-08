Inter-Atalanta (4-0): nessun rigore Dea, anzi manca un giallo: moviola – CdS

Inter-Atalanta è terminata 4-0 a favore dei nerazzurri di Milano. A dirigere la partita il signor Matteo Marchetti di Ostia Lido. Prestazione positiva. La moviola.

PRESTAZIONE POSITIVA – Inter-Atalanta ha visto il trionfo dei campioni d’Italia per 4-0. Una superiorità schiacciante dimostrata sin dall’inizio. Due gol per tempo e la squadra di Simone Inzaghi sale a quota sette punti in classifica, lasciando la Dea ferma a tre. A dirigere la partita, che si è giocata ieri sera a San Siro, il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Prestazione positiva. Marchetti ha diretto bene la partita, risultando attento e concentrato anche nelle varie situazioni di gara. Regolari tutti e quattro i gol della formazione di casa. Serata piuttosto tranquilla anche per il Var Doveri.

Inter-Atalanta, moviola: niente rigore per la Dea

MOVIOLA – L’unico vero episodio della partita, archiviato comunque in men che non si dica, è stato il contatto tra le braccia nell’area di rigore dell’Inter al minuto 37 della prima frazione di gioco. Nicolò Barella, autore del secondo gol interista, tocca col braccio un pallone che spiove dall’alto, ma prima di lui lo fa anche Mateo Retegui. Giustamente, Marchetti fischia contro l’Atalanta. Piccola nota da registrare: giuste tutte le ammonizioni, ovvero le uniche per de Roon e Retegui, ma manca un cartellino per Djimsiti per fallo su Lautaro Martinez. Il Corriere dello Sport assegna all’arbitro un 6.

Fonte: Corriere dello Sport