Inter-Atalanta, nell’ultimo confronto sentenze e veleni! Uno in dubbio

Inter-Atalanta è già una sfida importante alla terza giornata di campionato. Innanzitutto perché si scontrano i Campioni d’Italia contro i vincitori dell’ultima Europa League e in secondo luogo perché entrambe le squadre vogliono chiudere con una vittoria prima della sosta per le Nazionali. Di seguito la situazione in casa Inter

MOTIVAZIONI – Inter-Atalanta è la partita che si disputerà domani, venerdì 30 agosto, a San Siro alle ore 20.45. La partita, valevole per la terza giornata di campionato, presenta sempre grandi motivazioni poiché si affrontano due grandi squadre, una Campione d’Italia e l’altra d’Europa, ambiziose e belle da vedere. Nonostante si tratti solo della terza giornata di campionato, è lecito attendersi un bello spettacolo nonché due squadre agguerrite.

GOL E VELENI – L’ultimo confronto tra Inter e Atalanta risale a febbraio 2024, l’ormai famoso asterisco in classifica di quelli che poi sarebbero diventati i Campioni d’Italia. Terminò con un netto 4-0 per la squadra di Simone Inzaghi e tante polemiche da parte degli atalantini, con un Percassi decisamente infuocato nel post partita, senza alcun motivo valido. Veleni poi trascinatisi fino alla finale di Europa League vinta dall’Atalanta contro il Bayer Levenrkusen, quando Gian Piero Gasperini, nel pieno dei festeggiamenti per lo storico traguardo, trovò evidentemente opportuno lanciare frecciatine alla sua ex società. Ma è storia vecchia, Inzaghi magari se ne ricorderà ma non farà pesare nulla perché il suo stile è differente.

Inter-Atalanta, soltanto due interisti fermi ai box mentre Lautaro Martinez rimane in dubbio

CAUTELA – Lato campo in casa Inter l’infermeria si svuota, con il solo Stefan de Vrij ancora fermo ai box oltre al lungodegente Tajon Buchanan, che rientrerà non prima di dicembre o addirittura nel 2025. Lautaro Martinez è invece rientrato in gruppo nella giornata di ieri svolgendo l’intero allenamento, per cui si può considerare completamente recuperato. Nonostante questo, l’Inter predica cautela.

VALUTAZIONI FINALI – Il capitano nerazzurro infatti non ha praticamente svolto la preparazione estiva. Rientrato in anticipo dalle vacanze post Copa America, ha disputato la prima partita con il Genoa per poi fermarsi e saltare la prima sfida casalinga con il Lecce. Il suo impiego dal 1′ domani contro l’Atalanta non è da scartare ma sicuramente non rimarrà in campo per 90 minuti. Le ultime valutazioni spettano come sempre a Inzaghi che, dialogando con il calciatore e lo staff medico, deciderà il da farsi. In ogni caso, accanto a Marcus Thuram, è prontissimo a dare il suo contributo Mehdi Taremi, autore di un assist contro il Lecce e alla ricerca della miglior forma. Nelle prossime ore sarà più chiara l’idea del tecnico Campione d’Italia.