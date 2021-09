Inter-Atalanta, Muriel out e Pessina in dubbio! Un rientro dal 1′ in difesa

Inter-Atalanta è la sfida che andrà in scena domani alle ore 18.00, valida per la sesta giornata di Serie A. Mentre Inzaghi ha una certezza in attacco (vedi articolo), Gasperini ha un piccolo dubbio legato a Pessina. Di seguito le ultime notizie di Nebuloni, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

QUALCHE DUBBIO – Inter-Atalanta è la sfida in programma domani a San Siro alle ore 18.00. Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare a Luis Muriel, con un piccolo dubbio legato a Matteo Pessina: «Visto che Muriel non è arruolabile, il peso dell’attacco graverà ancora su Zapata con Malinovskyi e Pessina , se recupera dalla botta al piede. Questo è l’attacco sui cui punterà Gasperini. Per il resto ci sono pochi dubbi: de Roon è tornato, i due esterni più in forma sono Gosens e Zappacosta. In difesa dovrebbe nuovamente accomodarsi in panchina Demiral e tornare dal 1′ Palomino a guidare la difesa davanti a Musso», così Massimiliano Nebuloni su Sky Sport 24.