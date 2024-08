Inter-Atalanta, le ultime dagli allenamenti. Una novità – Sky

Venerdì sera alle ore 20.45 ci sarà la partita tra Inter e Atalanta. Oggi i nerazzurri di Simone Inzaghi si sono allenati ad Appiano Gentile, una novità dagli allenamenti per Sky Sport.

LE ULTIME – Questa mattina l’Inter si è allenata ad Appiano Gentile per preparare ancora la partita contro l’Atalanta di venerdì sera alle ore 20.45. Ci sono novità importanti in vista per Simone Inzaghi. Lautaro Martinez ha recuperato dall’affaticamento muscolare riscontrato nella settimana scorsa prima del match con il Lecce. L’argentino fino a ieri si è allenato a parte, anche se in campo. Oggi è riuscito a concludere la sessione con i compagni, non interamente però. Matteo Barzaghi ha dato la notizia su X. La probabilità perciò che l’attaccante venga almeno convocato per l’impegno di campionato è molto alta. Che parta titolare invece è difficilissimo, se non impossibile. Mehdi Taremi e Marcus Thuram sono in forma e vengono dalla prima assieme a San Siro di sabato scorso. Inzaghi li confermerà anche in occasione dell’ultima a ridosso della sosta nazionali tra Inter e Atalanta. Non vuole sacrificare subito Lautaro Martinez. Non c’è bisogno di forzare ad agosto con il rischio di perderlo definitivamente. L’obiettivo rimane averlo al massimo della condizione in occasione delle partite ravvicinate della seconda metà di settembre.