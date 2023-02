Inter-Atalanta, le pagelle: Darmian MVP, sorprende De Vrij – TS

Voti positivi per i nerazzurri in Inter-Atalanta. Il migliore in campo è sicuramente Matteo Darmian, seguito a ruota da un sorprendente De Vrij. Buona la prestazione anche di Robin Gosens, che sfrutta l’occasione concessagli da Inzaghi

PAGELLE – TuttoSport premia la prestazione di Matteo Darmian contro l’Atalanta con un netto 7,5. Il numero 36 gioca fuori ruolo e si fa trovare pure pronto in attacco, visto che il gol che realizza è da centravanti vero. A sorprendere è Stefan De Vrij, che si guadagna un 7 in pagella. Il centrale olandese, che prima annulla Zapata e poi anche Hojlund, sforna una prestazione degna dei migliori anni. Infine, buone risposte anche da Robin Gosens, che si aggiudica un 6,5. L’esterno sinistro, ex di giornata, si fa trovare in attacco ed è puntiglioso nelle chiusure difensive.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino