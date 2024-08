Inter-Atalanta (4-0), Lautaro Martinez come altri due: pagelle – CdS

Inter-Atalanta è finita 4-0. Vittoria schiacciante della squadra di Simone Inzaghi, con nessun giocatore sotto la sufficienza. Le pagelle del Corriere dello Sport. Nota su Lautaro Martinez.

PRESTAZIONE TOP – Inter-Atalanta è terminata 4-0. Un poker senza storia al Meazza, con i campioni d’Italia che hanno asfaltato gli ultimi campioni dell’Europa League. Prova disarmante sin dai primi minuti per i ragazzi di Simone Inzaghi, che non hanno dato tregua agli avversari orobici. Pronti-via e dopo dieci minuti, la Beneamata era già sul 2-0 con l’autorete di Djimsiti e la prodezza di Nicolò Barella. Poi nella ripresa, si è scatenato Marcus Thuram, autore di una doppietta (la seconda in questo avvio di stagione). Le pagelle dei nerazzurri di Milano sono ineccepibili: nessun giocatore giustamente sotto la sufficienza. Il Corriere dello Sport assegna diversi 7: a Pavard, Acerbi, Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Mezzo punto in più, invece, per Nicolò Barella (7,5).

Inter-Atalanta, le pagelle: Lautaro Martinez c’è!

PAGELLE – Continuando con le pagelle del Corriere dello Sport per Inter-Atalanta, spuntano tre 6,5: per Lautaro Martinez, Yann Sommer e Matteo Darmian. Il capitano, ancora con le polveri asciutte dal 28 febbraio, si è impegnato, ma manca ancora nella pulizia tecnica. Sufficienza per i subentrati Carlos Augusto e Asllani. Mentre Thuram è da 8,5: straripante! Mezzo punto in meno per mister Inzaghi (8): la sua Inter, scrive il quotidiano romano, è sul pezzo se deve manovrare, se deve andare in contropiede o se deve difendersi bassa. Ed è solo la terza giornata.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia