Inter-Atalanta: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (Serie A)

Inter-Atalanta è in programma oggi a partire dalle ore 18:00. Partita valida per la 6ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Si tratta del primo vero scontro diretto di livello internazionale. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Atalanta

INDISPONIBILI – Fuori per infortunio i centrocampisti Arturo Vidal e Stefano Sensi, ma anche l’attaccante Joaquin Correa, non rischiato in vista dell’impegno in Champions League. Assenti ovviamente il portiere Gabriel Brazao (infortunato) e l’esubero Facundo Colidio, oltre a Christian Eriksen (per il momento escluso da ogni attività agonistica, ndr).

MODULO – C’è il rischio di affrontare una squadra che gioca a specchio, ma l’Inter non molla il 3-5-2 di partenza, senza trequartista.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic in porta, coperto dal trio formato da Stefan de Vrij al centro con Milan Skriniar sul centro-destra e Alessandro Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Sulla destra Denzel Dumfries insidia Matteo Darmian, che resta leggermente favorito dal 1′, mentre a sinistra ci sarà Ivan Perisic. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu sinistra.

ATTACCO – Scelte obbligate in avanti, dove Lautaro Martinez farà coppia con Edin Dzeko, preferito rispetto ad Alexis Sanchez.

Inter-Atalanta, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 38 Sangalli, 48 Satriano.

La probabile formazione dell’Atalanta di Gasperini

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione in casa bergamasca. Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sarà ospite dell'Inter di Inzaghi a San Siro.