Inter-Atalanta: la probabile formazione dell’Inter di Conte (19Âª in Serie A)

Inter-Atalanta: la probabile formazione dell’Inter di Conte (19ª in Serie A)

Inter-Atalanta è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la diciannovesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, l’ultima del girone di ritorno. Vincere significherebbe ottenere il titolo di Campioni d’Inverno. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, ma si conosce chi starà fuori. Ancora infortunati i jolly D’Ambrosio e Asamoah, mentre la punta Gabigol è in ferie in attesa di sistemazione dopo il rientro dal prestito al Flamengo. Assenti ovviamente i due squalificati, Skriniar in difesa e Barella a centrocampo.

MODULO – Ultima del girone di andata in cerca di conferme per Conte, che deve “stravolgere” per la prima volta la sua Inter a causa dell’assenza di Skriniar. Difesa a tre modificata ma non il modulo, che sarà il solito 3-5-2 con Candreva e Biraghi larghi sulle fasce.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Scelte obbligate dietro a copertura del capitano Handanovic tra i pali. Stavolta de Vrij sarà fiancheggiato da Godin sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra. Un terzetto inedito ma ugualmente ben assortito.

CENTROCAMPO – Anche in mezzo la coperta è piuttosto corta. A destra Candreva e a sinistra Biraghi, come noto. Al centro Brozovic verrà coadiuvato da Gagliardini mezzala destra e Sensi mezzala sinistra, rispettivamente favoriti su Vecino e Borja Valero.

ATTACCO – Scontata la coppia offensiva. Spazio a Lautaro Martinez con Lukaku, sebbene ci sia l’intenzione di far mettere minuti nelle gambe a Sanchez, pertanto non è da escludere l’ingresso del cileno nella ripresa (staffetta o tridente?).

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà l’Atalanta: Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Berni; Ranocchia; Lazaro, Dimarco, Agoumé, Vecino, Borja Valero; Politano, Sanchez, Esposito.