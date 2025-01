Inter-Atalanta, avanza l’ipotesi Zaniolo! Probabile formazione

Inter-Atalanta è una sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana: di seguito la probabile formazione di Gian Piero Gasperini.

LA SFIDA – Inter-Atalanta sarà il secondo incontro stagionale tra le due compagini. Dopo il netto 4-0 con cui i meneghini hanno sconfitto la squadra di Gian Piero Gasperini nella terza giornata del campionato di Serie A. Rispetto a quell’occasione, i bergamaschi hanno trovato i giusti meccanismi per tornare a praticare il proprio calcio. Con dei risultati molto chiari a testimoniare tale realtà: prima del pareggio per 1-1 contro la Lazio, all’Olimpico, la formazione orobica aveva conseguito 11 successi consecutivi nel massimo campionato italiano. Un rendimento che è valso ai campioni in carica dell’Europa League il primo posto momentaneo in Serie A, condiviso con il Napoli.

Inter-Atalanta, la probabile formazione di Gasperini:

LE SCELTE – In Inter-Atalanta Gasperini potrebbe ricorrere a un cambiamento sostanziale nel suo 11 titolare. Il tecnico piemontese, infatti, sta meditando sulla possibilità di schierare Nicolò Zaniolo dall’inizio, il che comporterebbe la partenza dalla panchina di Mario Pasalic. Ciò si inserirebbe nel contesto di un passaggio dal 3-4-1-2 al 3-4-3, con il giocatore italiano che agirebbe da ala destra in un reparto offensivo completato da Charles De Ketelaere e Ademola Lookman.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman, Zaniolo. Allenatore: Gian Piero Gasperini.