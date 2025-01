Inter-Atalanta, Inzaghi punta sui titolarissimi! Probabile formazione

Inter-Atalanta dovrebbe vedere prevalentemente “conferme” per i meneghini dal primo minuto: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Atalanta è la prima delle Semifinali di Supercoppa Italiana. Il match, che si disputerà domani 2 gennaio alle ore 20 all’Alawwal Park Stadium di Riyadh, vedrà contrapposte le due squadre che hanno garantito maggiore spettacolo in questo inizio di stagione. Alla brillantezza dimostrata fino al termine dell’anno solare, esemplificata dal fatto che i bergamaschi e i meneghini stiano “governando” il campionato insieme al Napoli, si associa infatti una virtù sul piano del gioco espresso dalle due compagini. Vedere a confronto tali due modelli di calcio, per certi versi similari e per altri differenti, è un tema che intriga gli appassionati a livello nazionale e internazionale.

Inter-Atalanta, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Inter-Atalanta Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi ai calciatori maggiormente rappresentativi del club meneghino. Tenendo conto delle “assenze obbligate” di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, oltre a quella di Raffaele Di Gennaro, la squadra nerazzurra è praticamente già definita nei suoi 11 di partenza. Yann Bisseck e Alessandro Bastoni continueranno il proprio “tour de force”, affiancando Stefan De Vrij nel reparto difensivo. A centrocampo, l’unico dubbio riguarda la presenza di Denzel Dumfries dal primo minuto. L’olandese è per ora favorito su Matteo Darmian, da poco tornato a lavorare con il gruppo. In attacco, spazio al duo titolare composto da Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.