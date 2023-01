Inter-Atalanta, Inzaghi sorprende in attacco? Lukaku ha chance dal 1′!

Inter-Atalanta è il primo quarto di Coppa Italia in programma stasera alle ore 21 a San Siro. Secondo le ultime di Marco Barzaghi, Inzaghi potrebbe sorprendere in attacco con Lukaku titolare. Chi insieme a lui?

CHANCE – Inter-Atalanta è la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia in programma alle 21 stasera a San Siro. Simone Inzaghi, alle prese con il caso Milan Skriniar sul quale non si sa ancora nulla di definitivo (vedi ultime), pensa all’undici titolare da mandare in campo con più di un dubbio. Secondo le ultime di Marco Barzaghi, stasera potrebbe scoccare il momento di Romelu Lukaku. Il belga ha chance di scendere in campo dal 1′.