Inter-Atalanta, Inzaghi punta su Correa! Turnover per quattro giocatori − SM

È già vigilia di partita, domani Inter-Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. Inzaghi pensa ad un turnover ragionato con Joaquin Correa pronto ad una maglia dal 1′

LE ULTIME − Dopo la vittoria a Cremona, l’Inter si rituffa sul Coppa Italia. Domani è in programma il quarto di finale contro l’Atalanta a San Siro, ore 21. Simone Inzaghi pensa ad un turnover ragionato anche in vista del Derby di domenica contro il Milan. Secondo Sport Mediaset, dovrebbero riposare quattro titolari: Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco e Francesco Acerbi. Si rivede Correa in attacco insieme a Lautaro Martinez. Mentre Asllani e Gosens avranno una chance rispettivamente in regia e a sinistra. In difesa, dentro de Vrij.