Inter-Atalanta, Inzaghi punta ancora su Dzeko e Lautaro Martinez! – Sky

Inter-Atalanta è la sfida in programma domani alle ore 18.00, valida per la sesta giornata di Serie A. Mentre Gasperini si avvicina al match con il dubbio Pessina (vedi articolo), Inzaghi sembra aver scelto la coppia d’attacco titolare. Di seguito quanto dichiarato da Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

SCONTRO – Inter-Atalanta è anche Edin Dzeko contro Duvan Zapata. Matteo Barzaghi snocciola qualche statistica: «È una partita stregata sia per l’uno che per l’atro perché Dzeko ha segnato sei gol contro i bergamaschi ma mai decisivi, non è mai riuscito a incidere. Sicuramente è una partita difficile contro la difesa di Gian Piero Gasperini così come per Zapata che ha segnato solo una volta contro l’Inter, ma quando era all’Udinese. Entrambi possono affidarsi al collettivo, Dzeko avrà di fianco Lautaro Martinez che ha segnato due volte negli ultimi anni e ha un discreto feeling con l’Atalanta».