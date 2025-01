Inter-Atalanta, Inzaghi ha un jolly da poter ri-lanciare: ecco l’alternativa!

Domani, alle ore 20.00, Inter e Atalanta scendono in campo per la semifinale di Coppa Italia. Per l’occasione Simone Inzaghi potrà sfruttare un suo prezioso jolly.

LA SFIDA SI RINNOVA – Il nuovo anno inizia subito con il botto per la squadra di Simone Inzaghi, che domani sarà impegnata nell’importante sfida di Supercoppa Italiana. Inter-Atalanta, valida come prima semifinale della competizione, vedrà le due big italiane incrociarsi dopo lo scontro di Serie A che risale allo scorso agosto. In quel caso furono gli interisti ad avere la meglio, battendo con un risultato ampissimo e netto (4-0) la squadra di Gianpiero Gasperini. Domani, però, sarà una sfida del tutto diversa. Non ci sarà San Siro a fare da cornice, ma bensì lo stadio di Riyad. E, inoltre, la Dea prima in classifica in campionato, proverà a sfruttare il suo ottimo stato di forma. Per questo l’aggiunta di un’alternativa in più tra le fila nerazzurre non può che far sorridere mister Inzaghi.

Inter-Atalanta, Inzaghi ritrova un’opzione preziosa

IL RITORNO – Ad aggiungersi alla lista dei disponibili per Inter-Atalanta c’è Matteo Darmian. L’italiano ha ormai smaltito il problema fisico che lo ha lasciato fuori per due partite, contro Como e Cagliari. Inzaghi ha così un’alternativa in più nella sua panchina. Darmian, infatti, oltre a poter essere utilizzato nel suo ruolo considerato naturale (sulla fascia destra), può svolgere la funzione di jolly in difesa. Un’opzione importante, questa, considerando anche le assenze di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi che persistono. Il rientro del centrocampista apre così il classico ballottaggio sulla fascia destra, che attualmente vede Denzel Dumfries favorito per una maglia da titolare. Tuttavia, in Inter-Atalanta a Inzaghi resta il suo jolly da giocare e, soprattutto, rilanciare. Una scelta che potrebbe rivelarsi fondamentale anche a partita in corso.