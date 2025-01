Inter-Atalanta, Inzaghi già sicuro. La probabile formazione

Inter e Atalanta sono le prime due squadre a giocare la semifinale di Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi è già sicuro delle sue scelte, la probabile formazione.

SCELTE – L’Inter ha fatto oggi la sua ultima rifinitura prima della partita contro l’Atalanta in semifinale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono arrivati in Arabia Saudita senza tre giocatori, di cui due titolari: Francesco Acerbi, Benjamin Pavard e Raffaele Di Gennaro. Per il terzo portiere lo stop sarà più lungo, mentre i due difensori vedono il ritorno in campo vicino. L’obiettivo è il rientro contro il Venezia in campionato il 12 gennaio. L’allenatore intanto pensa ai giocatori con cui può sostituire in Inter-Atalanta i suoi pilastri nel reparto arretrato. Le scelte non saranno diverse rispetto a quelle già fatte nelle partite precedenti. Come succede da un mese a questa parte saranno in campo Stefan de Vrij e Yann Aurel Bisseck, che hanno acquisito sempre più fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. A sinistra Alessandro Bastoni, davanti a lui Federico Dimarco e a destra Denzel Dumfries. A centrocampo e in attacco nessun tipo di sorpresa: giocano i titolarissimi dal primo minuto. La probabile formazione di Inzaghi in Inter-Atalanta di seguito.

Inter-Atalanta, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.