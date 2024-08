Inter-Atalanta, Inzaghi azzarda o riconferma? La probabile formazione

Simone Inzaghi prepara un nuovo undici, il terzo della stagione, in vista di Inter-Atalanta. Ecco quale potrebbe essere la probabile formazione, tenendo in considerazione azzardi o riconferme.

VERSO UNA NUOVA SFIDA – Archiviata un’importante giornata nel palcoscenico europeo, l’Inter torna concentrata sul campionato italiano. All’indomani dell’esito dei sorteggi di Champions League, infatti, la squadra di Simone Inzaghi si vede impegnata nella terza giornata di Serie A. Inter-Atalanta, in programma venerdì 30 agosto alle ore 20.45, sarà l’anticipo che darà il via a un nuovo emozionante weekend. Per l’occasione il mister piacentino avrà finalmente a disposizione tutti i suoi uomini, come mai era successo dall’inizio della nuova stagione. Al netto di sorprese dell’ultimo momento, infatti, anche gli ultimi calciatori reduci da infortuni hanno recuperato la condizione e potranno essere presenti, almeno per accomodarsi in panchina, in Inter-Atalanta. A questo punto, dunque, ci si chiede se Inzaghi sia intenzionato a rischiare con alcune scelte o a più propenso a riconfermare l’undici visto nell’ultima gara a San Siro.

Inter-Atalanta, la probabile formazione di mister Inzaghi

SCELTE – Non c’è difficoltà migliore per un allenatore del dover scegliere tra numerose alternative. È un po’ quello che accadrà a mister Inzaghi domani, in vista di Inter-Atalanta, con tutti i suoi uomini a disposizione. Anche gli ultimi calciatori, come Stefan De Vrij, Piotr Zielinski e Lautaro Martinez, infatti, hanno abbandonato l’infermeria, tornando a pieno regime. Difficilmente, però, Inzaghi sceglierà di puntare su di loro, almeno dal primo minuto, nella sfida di San Siro. Solitamente la parola d’ordine del piacentino è “cautela” e nulla lo costringe a forzare i tempi. La sensazione è che Inzaghi scelga di non azzardare cambi rispetto alla formazione schierata a Lecce, andando invece verso una riconferma di quell’undici da cui ha ricevuto buone risposte. Le alternative, tuttavia, non mancano e faranno certamente il loro ingresso in campo nella seconda frazione di gioco, per dare nuovo ritmo alla gara.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram.