Inter-Atalanta, grave errore di Rocchi: Lautaro Martinez da rosso – GdS

La moviola di Inter-Atalanta secondo la “Gazzetta dello Sport”: grave errore dell’arbitro Rocchi e del VAR sull’episodio nell’area di rigore nerazzurra tra Rafael Toloi e Lautaro Martinez. Giusta, sempre secondo il quotidiano sportivo, la decisione di assegnare il calcio di rigore per fallo di Alessandro Bastoni su Malinovskyi.

GRAVE ERRORE – Il grande caso da moviola di Inter-Atalanta nasce sugli sviluppi di un calcio di punizione al 39′ in favore dei bergamaschi: Gomez batte, Toloi colpisce di testa e sulla respinta di Handanovic prova ad andare sul pallone a porta vuota. Lautaro Martinez dietro di lui lo tocca con una mano facendolo cadere e permettendo alla difesa di liberare in calcio d’angolo. Rocchi prende la decisione di non dare rigore, ma l’errore più grave è quello di Irrati che non lo manda al VAR. Le immagini infatti avrebbero permesso al direttore di gara di prendere un’altra decisione: tiro dagli undici metri ed espulsione del giocatore argentino.

RIGORE GIUSTO – Fino al fischio finale, invece, non succede altro di eclatante fino a pochi minuti dal termine, quando Bastoni atterra Malinovskyi in area di rigore. Un contatto leggero, che secondo la “Gazzetta dello Sport” è però da rigore. Il tiro dagli undici metri verrà però neutralizzato da Samir Handanovic, impedendo così alla squadra di un amareggiato Gian Piero Gasperini di trovare la vittoria finale a San Siro.