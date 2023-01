Inter-Atalanta, gli uomini di Gasperini al lavoro per preparare la gara

Si avvicina sempre di più Inter-Atalanta, partita in programma domani sera a San Siro e valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono scesi in campo per un allenamento pomeridiano

ALLENAMENTO – Prosegue la preparazione degli uomini di Gian Piero Gasperini in vista di Inter-Atalanta di domani sera. Una partita importante, con in palio la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Allenamento pomeridiano per i nerazzurri bergamaschi, in vista della partenza di domani in direzione Milano.