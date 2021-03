Inter-Atalanta, Gasperini ritrova De Roon. Ilicic parte dalla panchina

Gasperini Atalanta-Inter

Inter-Atalanta, Gian Piero Gasperini impegnato con i primi della classe, una sorta di test dato che tra dieci giorni precisi dovrà vedersela anche con il Real Madrid, in vista degli ottavi di finale di ritorno di UEFA Champions League. Le ultime di formazione in merito ai bergamaschi (QUI le probabili formazioni).

LE ULTIME – Inter-Atalanta, Gian Piero Gasperini ritrova Antonio Conte dopo il pareggio dell’andata con le reti di Lautaro Martinez e Robin Gosens. Un test questa sera contro i primi della classe in vista soprattutto dell’impegno europeo contro il Real Madrid tra dieci giorni esatti. Il tecnico italiano ritrova De Roon a centrocampo dopo la squalifica. In difesa Toloi riprende la maglia da titolare al posto di Palomino. In attacco invece dovrebbe vedersi la coppia formata da Luis Muriel e Duvan Zapata, recuperato dall’infortunio muscolare. Alle spalle il giovane Pessina agirà nel ruolo di trequartista a supporto delle due punte, con Josip Ilicic che inizialmente partirà dalla panchina. Un test contro i primi della classe in vista dell’impegno europeo contro il Real Madrid tra dieci giorni esatti.