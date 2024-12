Inter-Atalanta, Gasperini recupera gli infortunati? Non filtra positività!

Gianpiero Gasperini fa il punto sugli infortunati a Zingonia a pochi giorni da Inter-Atalanta. Il tecnico ha una speranza che però sembra non combaciare con la realtà dei fatti.

NUOVO ALLENAMENTO – La squadra di Gianpiero Gasperini si mette alle spalle il pareggio in campionato contro la Lazio e sposta il focus sulla Supercoppa Italia. La prima semifinale è in programma giovedì 2 gennaio e sfidarsi Inter e Atalanta a Riyad. Proprio per questo motivo i bergamaschi sono subito tornati a lavoro per preparare l’importante match contro gli uomini di Simone Inzaghi. Per riuscire a strappare dalle mani il titolo alla Beneamata, Gasperini avrà bisogno di tutte le forze possibili. Per questo motivo l’allenatore della Dea spera di recuperare alcuni dei giocatori infortunati fermi ai box. Le sensazioni che filtrano, a tre giorni da Inter-Atalanta, non sono però le migliori.

Inter-Atalanta, il punto sugli infortunati di Gasperini

LE SENSAZIONI – Domani i bergamaschi prenderanno il volo per l’Arabia Saudita, prima però la seduta d’allenamento a Zingonia quest’oggi. Proprio dalla sessione di lavoro arrivano novità importanti, riportate da SportMediaset, sugli uomini a disposizione di Gasperini per Inter-Atalanta. La speranza del tecnico è di riavere nella lista dei convocati Matteo Ruggeri, rimasto fuori dalla sfida di campionato contro la Lazio per via di una capsulite al piede. Il difensore nerazzurro verrà valutato giorno per giorno, ma attualmente le sensazioni non sono positive. Situazione simile anche per Matteo Retegui, che difficilmente parteciperà a Inter-Atalanta essendo ancora impegnato con le terapie. Discorso a parte per Gianluca Scamacca, che continua a sottoporsi ad allenamenti personalizzati. Per il suo ritorno, dopo il grave infortunio al ginocchio, Gasperini dovrà ancora attendere. Per questi motivi l’allenatore bergamasco si prepara ad adottare alcune scelte alternative nella gara di Supercoppa Italiana.