Inter-Atalanta, Gasperini perde un giocatore: lesione per un ex!

Niente Inter-Atalanta per un giocatore di Gasperini, che stamani si è sottoposto a degli esami strumentali. Arriva l’esito: lesione. Niente gara da ex.

NIENTE DA FARE – Arriva un infortunio a due giorni dalla partita tra Inter e Atalanta per Gian Piero Gasperini. Si tratta di Juan Cuadrado. Il colombiano, infatti, stamani si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione fasciale del muscolo bicipite femorale destro. In virtù di questo infortunio muscolare, Cuadrado non prenderà parte alla spedizione dell’Atalanta a Riad. Rinuncerà così alla Supercoppa italiana in terra saudita per ricever a Zingonia le cure necessarie a una pronta guarigione. Quindi un ex Inter, campione d’Italia lo scorso anno, non ci sarà.

Cuadrado salta la partita da ex: niente Inter-Atalanta di Supercoppa italiana

NUMERI – Cuadrado, lo scorso anno, ha vinto appunto lo scudetto con la maglia dell’Inter giocando comunque molto poco a causa di un’operazione al tendine d’Achille. Dunque, gli ex della Beneamata da tre si riducono a due, con i soli Raoul Bellanova e Nicolò Zaniolo a poter sfidare l’Inter. Ritornando a Cuadrado, in questa stagione ha totalizzato complessivamente 410 minuti, con 13 presenze (quattro partite in Champions League e nove in campionato). Due assist in stagione per lui.