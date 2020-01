Inter-Atalanta, Gasperini torna da ex con la formazione tipo. Pure Zapata?

Inter-Atalanta si giocherà alle ore 20.45. Per la partita di questa sera Gasperini, al solito ex col dente avvelenato, può contare sulla formazione migliore per il big match del Meazza. Potrebbe anche esserci il rientro da titolare di Zapata, subentrato nel 5-0 al Parma dopo un lungo infortunio.

I MIGLIORI DENTRO – Per Inter-Atalanta il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini può mettere in campo la miglior formazione possibile. Gli unici assenti nell’Atalanta sono quattro giocatori destinati alla cessione (vedi convocati), per il resto squadra al completo. C’è pure Duvan Zapata, subentrato nel finale contro il Parma il 6 gennaio: il colombiano non giocava da quasi tre mesi, quando cioè si era infortunato il 12 ottobre nella partita amichevole fra Colombia e Cile (la stessa gara che ha fatto chiudere anzitempo il 2019 ad Alexis Sanchez). L’attaccante è in ballottaggio con il connazionale Luis Fernando Muriel, in quello che dovrebbe essere l’unico dubbio di Gasperini. In quanto al tridente offensivo lo completano Alejandro Gomez e Josip Ilicic, in forma strepitosa. Gli orobici si presentano al match contro l’Inter con il miglior attacco e forti di due 5-0 consecutivi, a Milan e Parma. Questa la probabile formazione di Gasperini per Inter-Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Muriel.