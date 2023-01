Inter-Atalanta, Gasperini evita Demiral in formazione ma turnover ridotto

Inter-Atalanta si giocherà alle 21 per i quarti di finale di Coppa Italia. Pur avendo ammesso come l’obiettivo principale dei bergamaschi sia la qualificazione in Champions League, Gasperini non dovrebbe fare grosso turnover. Fuori Demiral dopo le voci di mercato.

RESTA MA NON GIOCA – Inter-Atalanta non vedrà in formazione Merih Demiral. Si parla ovviamente di quella di Gian Piero Gasperini, perché le voci sul turco per sostituire Milan Skriniar sono ormai superate. Il difensore è comunque convocato (vedi articolo), ma andrà in panchina anche perché non è un titolare abituale. Il pacchetto arretrato dovrebbe essere composto da capitan Rafael Toloi, Berat Djimsiti e Giorgio Scalvini. Pure quest’ultimo obiettivo Inter, ma non certo per gennaio (anche perché ormai le possibilità di imbastire qualche trattativa oggi sono da escludere). In porta confermato Juan Musso, visto che il suo vice Marco Sportiello è a sua volta alle prese con voci di mercato (è in scadenza).

NIENTE TURNOVER – Dopo la partita contro la Sampdoria Gasperini ha ammesso come l’obiettivo sia la Champions League. Considerato però che Inter-Atalanta mette in palio la semifinale di Coppa Italia è da escludere che ci sia un robusto turnover degli ospiti. Come centravanti va Rasmus Hojlund, la nuova sensazione dei bergamaschi. A supporto la certezza è Mario Pasalic, che torna da titolare, più dubbi sul terzo del tridente con Ademola Lookman leggermente favorito su Jérémie Boga e Luis Fernando Muriel. Partirà dalla panchina Duvan Zapata. Sugli esterni, con Davide Zappacosta infortunato e Nadir Zortea ufficiale nel pomeriggio al Sassuolo, vanno Hans Hateboer e Joakim Maehle (quest’ultimo reduce da due gol consecutivi in Serie A). Coppia centrale tutta olandese col fedelissimo Marten de Roon e l’altro big Teun Koopmeiners. Questa la probabile formazione di Gasperini per Inter-Atalanta: Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Lookman; Hojlund.