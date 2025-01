Inter-Atalanta, per Gasperini dubbi in avanti: probabile formazione

L’Atalanta contro l’Inter vuole iniziare bene il 2025, partendo subito dalla semi-finale di Supercoppa. Gian Piero Gasperini, autore di un 2024 fantastico con la conquista dell’Europa League, è ora primo in Serie A e vorrà sicuramente intralciare il cammino dei meneghini.

LA DEA – Per l’Atalanta la Supercoppa ha una duplice valenza. Il primo è strettamente legato ad una vittoria sui nerazzurri che equivarrebbe ad un accesso diretto alla finale del torneo contro il Milan o la Juventus. Il secondo riguarda i bergamaschi ma ancor di più un record negativo per Gasperini. Il tecnico di Grugliasco non vince contro l’Inter dal 2018, un sonoro 4-1 dove sulla panchina dei nerazzurri sedeva ancora Luciano Spalletti. Ecco che la Supercoppa potrebbe aiutare i bergamaschi a spezzare questa lunga maledizione legata ai nerazzurri. Per ottenere ciò Gasperini ha pochi dubbi sulla formazione i quali sono concentrati prevalentemente sull’attacco.

Inter-Atalanta, la probabile formazione di Gasperini

LA FORMAZIONE – I bergamaschi si lasciano alle spalle un 2024 fantastico proprio come quello dell’Inter. Le due squadre fino ad ora hanno avuto un cammino quasi speculare. Sia in campionato che in Champions League entrambe lotteranno fino alla fine. Giampiero Gasperini è pronto ad assediare la porta dell’Inter riproponendo, molto probabilmente la formazione andata in scena contro la Lazio. In porta Carnesecchi supportato dalla linea a tre Berat Djimsiti, Isak Hien e Sead Kolasinac. A centrocampo il fedelissimo Marten de Roon sarà affiancato da Ederson. Davanti l’Atalanta ha una potenza di fuoco impressionante. Orfana dell’infortunato Mateo Retegui, Gasperini però può contare sulla coppia Ademola Lookman e Charles De Ketelaere autori di 22 gol e 15 assist complessivi. Nicolò Zaniolo e Lazar Samardizic sono ai posti di blocco pronti per una casacca da titolare o a subentrare a partita in corso. I destini di Atalanta e Inter passano per la Supercoppa. La probabile formazione per Inter-Atalanta:

(3-5-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien e Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; de Ketelaere, Lookman Allenatore: Giampiero Gasperini,