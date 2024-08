Inter-Atalanta, Gasperini deve scegliere i nuovi in formazione

Inter-Atalanta si giocherà stasera alle 20.45 e per Gasperini sarà un ennesimo ritorno da ex al Meazza. L’allenatore dei bergamaschi deve scegliere se e quanti degli ultimi acquisti schierare.

LE NOVITÀ – Per Inter-Atalanta la squadra di Gian Piero Gasperini può presentarsi un po’ diversa rispetto a quella che ha perso contro il Torino nella scorsa giornata. Questo perché in settimana sono arrivati Juan Guillermo Cuadrado (un ex), Rui Patricio e Odilon Kossounou, anche se quest’ultimo non figura tra i convocati. I due presenti invece hanno già deciso il numero di maglia: il laterale prende il 7, il portiere il 28. Dovrebbero partire dalla panchina, con un altro ex che può avere l’esordio da titolare alla prima convocazione: Raoul Bellanova, sulla fascia destra. Da valutare anche la possibilità che nell’Atalanta ci sia spazio dal 1′ per Lazar Samardzic, che un anno fa di questi tempi faceva saltare il passaggio all’Inter.

Inter-Atalanta, Gasperini deve sistemare la difesa

L’ASSENZA – Stasera non ci sarà Isak Hien, salterà Inter-Atalanta per una pesante forma influenzale con febbre alta. In difesa la possibilità è di abbassare Matteo Ruggeri, spostandolo come braccetto di sinistra, con Davide Zappacosta più alto. L’alternativa è mettere Ben Godfrey, un altro dei nuovi, assieme a Marten de Roon (già adattato) e Berat Djimsiti. Di punta Mateo Retegui, già capocannoniere con tre gol in due partite, dietro di lui Marco Brescianini e Charles De Ketelaere. Duo abbastanza obbligato, perché Ademola Lookman è appena rientrato e Nicolò Zaniolo è infortunato. I due in mezzo al campo sono Éderson e Mario Pasalic, quest’ultimo reduce da un rigore sbagliato al 96′ contro il Torino. In porta ormai il titolare definito è Marco Carnesecchi, dopo la partenza di Juan Musso.

La probabile formazione di Gasperini

L’UNDICI – Questa la probabile formazione di Gasperini per Inter-Atalanta: Carnesecchi; Djmisiti, de Roon, Ruggeri; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Brescianini, De Ketelaere; Retegui.