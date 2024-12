Inter-Atalanta, Gasperini definisce l’attacco! Probabile formazione

Inter-Atalanta è in programma giovedì 2 gennaio alle ore 20: di seguito la probabile formazione di Gian Piero Gasperini.

LA SFIDA – Inter-Atalanta è una sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Le due compagini arrivano al match dopo un’annata straordinaria, costellata dalla conquista della seconda stella per i meneghini e dalla vittoria della prima Europa League della propria storia per i bergamaschi. Questi ultimi, momentaneamente primi in classifica in Serie A insieme al Napoli, si auspicano di vincere il secondo trofeo dell’era Gasperini. Per farlo, proveranno ad approcciare al confronto con i campioni d’Italia con una personalità diversa rispetto a quella vista negli ultimi 0-4 subiti a Milano.

Inter-Atalanta, la probabile formazione di Gasperini:

LE SCELTE – In Inter-Atalanta, Gasperini sceglierà la miglior formazione possibile in base al momento vissuto dai suoi calciatori. Così, spazio al duo composto da Charles De Ketelaere e Ademola Lookman, alle cui spalle agirà Mario Pasalic. A completare il centrocampo Marten De Roon, Ederson, Raoul Bellanova e Davide Zappacosta. In difesa, Gasperini non intende rinunciare al trio, finora di sicuro affidamento, dato da Isak Hien, Berat Djimsiti e Sead Kolasinac.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.