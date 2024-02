Inter-Atalanta formazioni ufficiali: Barella torna dal 1′ e nel suo ruolo!

Inter-Atalanta in campo tra poco per il recupero della partita della 21ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi dopo Lecce ripropone tutti i titolari disponibili, a partire da Barella mezzala. In regia confermato Asllani, in attacco spazio ad Arnautovic. E tre primavera allungano la panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Serie A: le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 19 Djimsiti ©, 23 Kolasinac; 33 Hateboer, 13 Ederson, 8 Pasalic, 77 Zappacosta; 59 Miranchuk, 7 Koopmeiners; 17 De Ketelaere.

A disposizione: 1 Musso, 40 Vismara; 2 Toloi, 3 Holm, 4 Hien, 6 Palomino, 10 El Bilal Touré, 11 Lookman, 15 De Roon, 20 Bakker, 22 Ruggeri, 25 Adopo, 90 Scamacca.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

NB: Segui Inter-Atalanta di Serie A su Inter-News.it – sito, app e social – in diretta.