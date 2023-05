Inter-Atalanta, folta colonia dalla Primavera! Con novità assoluta

Stasera in Inter-Atalanta Inzaghi avrà a disposizione diversi giocatori della Primavera, che non sono partiti con Chivu per l’ultimo impegno a Cercola col Napoli (vedi formazioni). Fra questi anche una novità assoluta.

LA PRIMA VOLTA – In Inter-Atalanta aggregato alla prima squadra anche il difensore centrale della Primavera Stefano Di Pentima. Il classe 2004 ha collezionato undici presenze in stagione con Cristian Chivu, più due con l’Under-18. Con lui a disposizione di Simone Inzaghi figurano anche i centrocampisti Ebenezer Akinsanmiro (in panchina mercoledì nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, tanto da aver ricevuto la medaglia) e il figlio d’arte Aleksandar Stankovic, più l’attaccante Dennis Curatolo. Per questi tre (in particolare gli ultimi due) non è comunque la prima volta coi grandi. Di Pentima vestirà la maglia numero 52. Sono indisponibili per Napoli-Inter Primavera, ma non chiamati contro l’Atalanta, anche Valentin Carboni, Francesco Pio Esposito, Alessandro Fontanarosa e Mattia Zanotti. Loro sono ai Mondiali Under-20, il primo con l’Argentina e i restanti con l’Italia.