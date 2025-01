Inter-Atalanta, finale anticipata! Il titolo passa da qui: show assicurato a Riyad – CdS

Questa sera, Inter e Atalanta si affrontano nella prima semifinale della Supercoppa Italiana, in programma a Riad. Una sfida che molti osservatori definiscono la “finale anticipata”, non solo per il valore delle due formazioni, ma anche per il loro stato di forma attuale.

SHOW ASSICURATO – Inter e Atalanta sono entrambe protagoniste assolute del campionato, e chi dovesse prevalere potrebbe avere un percorso meno complicato per sollevare il trofeo, considerando che Juventus e Milan, pur essendo avversari di prestigio, appaiono meno brillanti in questa fase della stagione. L’Inter, reduce da tre successi consecutivi in Supercoppa, non nasconde le proprie ambizioni. La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato negli ultimi anni una grande capacità di affrontare con determinazione ogni competizione, senza sottovalutare alcun impegno. L’eliminazione prematura dalla Coppa Italia dello scorso anno è stata accolta con una stizza che testimonia la volontà di non lasciare nulla di intentato. Questa mentalità vincente è accompagnata da una rosa ricca di talento, capace di adattarsi alle diverse sfide. Nonostante le assenze importanti in difesa, tra cui Pavard e Acerbi, i nerazzurri puntano sul talento di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, supportati da un centrocampo di qualità.

Atalanta diversa rispetto agosto! Da allora primo posto in Serie A

PRIMI IN CLASSIFICA – Per l’Atalanta, invece, questa semifinale rappresenta un momento storico. È la prima volta che i bergamaschi partecipano alla Supercoppa, e la squadra di Gasperini arriva con l’entusiasmo di chi ha recentemente spezzato un lungo digiuno di successi, conquistando l’Europa League lo scorso maggio. Il trionfo a Dublino ha coronato la crescita esponenziale del club, iniziata con l’arrivo di Gasperini, e ha rafforzato la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli. Nonostante qualche assenza, come quella dell’infortunato Retegui, l’Atalanta si presenta a Riad con una formazione rinnovata rispetto a quella che, ad agosto, subì un pesante 4-0 dall’Inter. La sfida di stasera sarà anche un confronto tattico tra due allenatori di alto livello. Inzaghi, maestro nelle partite secche, dovrà fronteggiare un Gasperini deciso a invertire il trend negativo degli ultimi scontri diretti.