Inter-Atalanta, entusiasmo dei tifosi palpabile: in 70mila a San Siro – CdS

Condividi questo articolo

Per Inter-Atalanta, in programma sabato sera alle 20:45, sono attesi a San Siro 70mila tifosi nerazzurri a trascinare la squadra allenata da Antonio Conte. Secondo quanto riportato da “ Il Corriere dello Sport” si aspettano numeri simili anche per la sfida contro il Cagliari.

ENTUSIASMO – Inter-Atalanta si avvicina ed i tifosi rispondono presente. Per la sfida, in programma sabato alle 20:45, le prevendite vanno a gonfie vele: già toccata quota 65mila, a 48 ore dal calcio d’inizio. L’obiettivo è superare quota 70mila. Dopo aver superato il record assoluto d’incassi per l’Italia nella sfida contro il Barcellona, l’Inter si appresta ad iniziare il nuovo anno con il botto, per quanto riguarda le presenze allo stadio. Anche per il match contro il Cagliari, infatti, le prevendite sono positive. L’obiettivo è superare quota 60mila anche con i rossoblù.

Fonte: Il Corriere dello Sport