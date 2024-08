Inter-Atalanta, due possibili cambi di formazione: uno su tutti – CdS

Inter-Atalanta non è già più lontana: tre giorni alla prossima partita, l’ultima prima della sosta per le nazionali. Per la terza giornata di Serie A il Corriere dello Sport ipotizza uno o due cambi di formazione.

SCELTE DA FARE – L’allenamento di ieri è stato il primo in ottica Inter-Atalanta e ha visto novità positive in chiave Stefan de Vrij, da confermare in quello di oggi. Dove bisognerà capire se e quanto Lautaro Martinez lavorerà in gruppo, perché molto della sua convocazione per venerdì passa già dalle prossime ore. Per il resto Simone Inzaghi può pensare a scelte di formazione non obbligate dagli infortuni.

Inter-Atalanta, due giocatori scalpitano per entrare dal 1′

LE POSSIBILI NOVITÀ – Sul Corriere dello Sport si trovano i nomi di due giocatori in particolare che cercano una maglia da titolare venerdì. Denzel Dumfries sembrava già inizialmente fra le scelte di sabato col Lecce, poi Inzaghi ha preferito ancora Matteo Darmian e i fatti gli hanno dato ragione visto il gol al 5′. Ora l’olandese può tornare utile per la sua fisicità. Ma chi è più indicato sembra essere Davide Frattesi, che può entrare in competizione con Henrikh Mkhitaryan. Se ne saprà di più giovedì, nella rifinitura alla vigilia di Inter-Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.