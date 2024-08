Inter-Atalanta, 1/2 ex dal 1′ e un dubbio. La probabile formazione di Gasperini – TS

Stasera Inter-Atalanta, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Gasperini si presenta con qualche defezione e un dubbio in difesa. Tra i due ex della Beneamata, solo uno dovrebbe partire titolare.

SCONTRO DIRETTO – Si va verso Inter-Atalanta, match in programma questa sera e valido per la terza giornata di Serie A. Da un lato, la Beneamata che ha pareggiato e vinto nelle prime due partite contro Genoa e Lecce; dall’altro, la Dea di Gian Piero Gasperini ferma a tre punti. Questa sera, fischio d’inizio ore 20.45, partita dal chiare sapore di Champions League. Peraltro, entrambe ieri sono state protagoniste a Montecarlo durante il sorteggio della più prestigiosa competizione per club. In merito al match di San Siro, Gasperini dovrà sciogliere qualche dubbio in difesa; mentre a centrocampo, dentro un solo ex di turno, quantomeno, dal primo minuto.

Inter-Atalanta: Gasperini e la probabile formazione

L’UNDICI – Gasperini pensa all’undici anti Inter. In difesa non avrà il neo acquisto Kossonou e rimane aperto il ballottaggio tra Ruggeri e Godfrey come braccetto mancino. A completare il reparto ci pensano de Roon, che scala al centro della difesa, e Djimsiti a destra. Sulle fasce, Raoul Bellanova dovrebbe giocare per la prima volta con l’Atalanta e lo farà proprio a San Siro, tana della sua ex squadra e anche squadra del cuore; a sinistra, la spunterà Zappacosta. Dalla panchina Juan Cuadrado Poi in avanti, la punta sarà ancora Retegui, capocannoniere della Dea e del campionato con ben tre gol nelle prime due partite stagionali. Pronti a supporto Brescianini e De Ketelaere. La probabile formazione dell’Atalanta secondo Tuttosport:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djmisiti, de Roon, Ruggeri; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Brescianini, De Ketelaere; Retegui.