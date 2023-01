Inter-Atalanta, i diffidati per i quarti di finale di Coppa Italia. No squalificati

Inter-Atalanta si giocherà alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza, per i quarti di finale di Coppa Italia 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per la sfida in gara secca che apre il programma, senza squalificati ma solo con diffidati. Qui il riepilogo per tutte le altre partite del turno.



INTER-ATALANTA martedì 31 gennaio ore 21.00 (quarti di finale Coppa Italia)

Diffidati Inter: Federico Dimarco

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Atalanta: Éderson

Squalificati Atalanta: nessuno