Inter-Atalanta, difficile recupero di Muriel. Un ballottaggio in attacco – SM

Inter-Atalanta si avvicina. Gasperini, in vista della sfida di San Siro, dovrà fare a meno di Muriel, ancora fermo ai box. Un ballottaggio in attacco: le ultime da SportMediaset

PROBABILE – Inter-Atalanta è in programma domani alle ore 18:00. La squadra di Gasperini arriverà a San Siro senza uno dei suoi pezzi pregiati: difficile, infatti, il recupero di Luis Muriel. Il tecnico dell’Atalanta, quindi, in attacco si affiderà a Zapata ed uno tra Malinovskyi ed Ilicic. A centrocampo dovrebbe tornare Freuler in coppia con De Roon e Pessina sulla trequarti. Gosens e Zappacosta confermati sugli esterni. In difesa, davanti a Musso, ci saranno Palomino, Djimsiti e Toloi.