Inter-Atalanta, Correa non sarà della partita. Turnover Calhanoglu? − SM

Inter-Atalanta è ormai alle porte. Per la formazione che Inzaghi domani metterà in campo potrebbe esserci un po’ di turnover. Correa non sarà della partita, occhio a Calhanoglu

FORMAZIONI − Inter-Atalanta -1. Il grande match di San Siro sarà in programma domani a partire dalle ore 18.00. I nerazzurri di Milano sono a caccia del terzo successo consecutivo per proseguire il buon cammino in Serie A e presentarsi al meglio per la seconda sfida di Champions League contro lo Shakthar Donetsk. Come riporta Sport Mediaset, Simone Inzaghi dovrebbe optare per un mini turnover. Sulle fasce si dovrebbero rivedere Denzel Dumfries e Federico Dimarco; mentre a centrocampo Hakan Calhanoglu rischia la panchina. Out per infortunio ancora Joaquin Correa, Stefano Sensi e Arturo Vidal. Per sostituire il turco, pronto uno tra Roberto Gagliardini o Matias Vecino.