Inter-Atalanta, la Coppa Italia prende la scena dopo il rush finale di mercato

Inter-Atalanta apre i quarti di finale di Coppa Italia alle ore 21. Appena sessanta minuti dopo la fine del mercato si scende in campo, per una partita che sarà inevitabilmente condizionata da quanto successo in precedenza a livello di trattative.

UN OCCHIO DA UNA PARTE E UN OCCHIO DALL’ALTRA – Inter-Atalanta sarà la prima partita che si giocherà in Italia dopo la fine della sessione invernale di calciomercato. Una liberazione, per molti e in molti sensi, visto tutto quello che è successo. È chiaro che, con quanto avvenuto con Milan Skriniar, la giornata sarà monopolizzata dal capire se andrà subito al PSG. Ma c’è una partita da giocare, e pure in gara secca. La Coppa Italia è pur sempre il trofeo vinto l’anno scorso, non può essere secondario rispetto al mercato. Certo, però, è che le due vicende oggi sono collegate. Anche per quanto riguarda Merih Demiral, segnalato come possibile oggetto di trattativa.

VISTA DERBY PARZIALE – L’Inter affronta l’Atalanta a cinque giorni dalla nuova stracittadina col Milan, ma non può pensarci ancora. Simone Inzaghi ritrova Nicolò Barella dopo la squalifica in Serie A contro la Cremonese (come lui ci sarebbe pure Skriniar, ma è impensaible vederlo in campo anche se non dovesse andare via…), qualche cambio da sabato lo farà. Occhio alla possibile ennesima prova d’appello per Joaquin Correa, una delle pesanti delusioni stagionali. Nel caso farebbe rifiatare uno tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez, già sicuri del posto domenica sera. E qualche minuto lo avrà anche Romelu Lukaku. Anche per Gian Piero Gasperini da valutare quali titolari inserire: probabilmente tanti (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown ad Inter-Atalanta: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).