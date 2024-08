Inter-Atalanta, i convocati di Gasperini: due ex nerazzurri e un rientro!

In vista di Inter-Atalanta di domani, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per l’impegno di San Siro. Tra i giocatori presenti ci sono due ex nerazzurri – Juan Cuadrado e Raoul Bellanova – oltre al rientrante Rafael Toloi.

LISTA DEI CONVOCATI – Gian Piero Gasperini si prepara per tornare a San Siro, in una partita che non sarà mai banale per lui visto il suo passato poco piacevole a Milano. Per Inter-Atalanta il tecnico ha convocato ventiquattro giocatori. Tra questi proprio due ex nerazzurri, ovvero i due esterni destri Juan Cuadrado e Raoul Bellanova. Torna fra i convocati anche Ademola Lookman, dopo le note vicende di mercato che lo hanno portato a saltare gli impegni contro Lecce prima e Torino poi. Dei nuovissimi acquisti spicca anche Rui Patricio, arrivato dopo la cessione di Juan Musso, mentre non c’è Kossonou. Tra i rientri da segnalare anche quello di Rafael Toloi, di nuovo a disposizione per i bergamaschi. Di seguito la lista completa dei convocati per la gara di domani.

Inter-Atalanta, la lista completa dei convocati da Gian Piero Gasperini

Toloi, Godfrey, Cuadrado, Pasalic, Lookman, Ederson, de Roon, Bellanova, de Ketelaere, Djimsiti, Ruggeri, Samardzic, Cassa, Palestra, Rui Patricio, Carnesecchi, Rossi, Retegui, Riccio, Brescianini, Manzoni, Vlahovic, Del Lungo, Zappacosta