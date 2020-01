Inter-Atalanta, continua l’euforia nerazzurra! Le ultime sui biglietti

Inter-Atalanta, ultima partita del girone di andata della Serie A 2019/20, si disputerà sabato 11 gennaio alle 20.45. Continua l’euforia dei tifosi nerazzurri in vista della sfida: già 65.000 i tifosi attesi a San Siro. Come comunicato dal sito ufficiale, l’Inter ha quindi preso dei provvedimenti per rispondere alla fame della tifoseria interista.

ANCORA PIÙ SPAZIO – La fame di calcio dei tifosi dell’Inter non si ferma nemmeno nel 2020. In vista di Inter-Atalanta (sabato 11 gennaio, ore 20.45) sono già 65.000 i tifosi attesi a San Siro. Numeri che hanno portato il club nerazzurro a disporre l’apertura del 3° anello rosso e del 3° anello verde: i biglietti per questi due settori saranno in vendita a partire da 30 €. Per il terzo anello rosso saranno inoltre disponibili le promo Under 10 e Under 16, mentre per il terzo anello verde sarà disponibile la promo Under 30.

BAMBINI – Agevolazioni sui biglietti per Inter-Atalanta saranno disponibili anche per i più giovani. I bambini (fino a 4 anni già compiuti) potranno infatti assistere alla partita al prezzo di soli 2 €. Unico vincolo: il bambino deve essere accompagnato da un adulto, munito di biglietto.

DOVE ACQUISTARE – I biglietti per Inter-Atalanta potranno essere acquistati, come di consueto, nel sito ufficiale dell’Inter, all’interno dell’apposita sezione “Tickets”. Inoltre, saranno in vendita anche al punto vendita dello stadio San Siro, all’Inter Store Milano di Galleria Passarella (MM San Babila) e negli oltre 1000 punti vendita Vivaticket (elenco consultabile nel sito dell’Inter).

Fonte: inter.it